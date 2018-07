Una pareja pide ayuda en Internet para retocar una foto y esta es la respuesta que reciben

Liopardo | Liopardo

Si pides ayuda en Internet puedes correr el riesgo de encontrarte con cualquier cosa. Al parecer esta pareja no era consciente de que tenía toda las papeletas para que su foto se convirtiera en un fenómeno viral. En un foro , pidieron que les ayudaran a eliminar con Photoshop a un niño que aparecía por detrás fastidiando su instantánea veraniega. Por supuesto, Internet no defraudó. Un puñado de usuarios hicieron gala de sus dotes de edición de imagen, aunque la respuesta no fue la que la pareja esperaba. Estos son algunos de los memes que resultaron de su petición: