Una niña llora desconsolada al enterarse de que va a tener un tercer hermano

Una niña, que tiene dos hermanos, se lleva un buen disgusto cuando se entera de que su madre dará a luz a un tercer niño (y no a una niña como le gustaría). La niña se entristece cuando se entera de que va a tener un nuevo hermano: "¿Otro niño? Yo no quiero tener otro niño ¿Por qué no es una niña?" se queja antes de romper a llorar ante la mirada de sus dos hermanos. Como se puede ver en el vídeo subido por iluvDidawngos, la madre le va dando pistas para que la niña adivine de qué sexo es el bebé, para ello utiliza el color azul como referencia. La niña, quizás para obviar lo que parecía una evidencia, no termina por comprender las indirectas y la madre se ve obligada a darle la noticia: "El bebé es un pequeño niño", una afirmación que desencadena las lagrimas.

FUENTE: Europa Press