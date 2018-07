Una niña de ocho años escribe un precioso poema en favor de la mujer y se convierte en un fenómeno viral en Twitter

Una profesora de niños de 8 y 9 años ha publicado un poema en Facebook sobre el feminismo que se ha convertido en un fenómeno viral en Twitter por su mensaje, por lo bien escrito que está y porque fue escrito, según afirma esta profesora, por una alumna suya de 8 años en un pequeño descanso entre clases. Así reza el poema:

“El verdadero femenino No soy lo dulce ni lo picante ni todas las cosas bonitas. Soy música. Soy arte. Soy una historia. Soy una campana de una iglesia que suena en las noches, buenas y malas y en las normales. Fui un bebé. Soy una niña. Seré madre. No me importa ser considerada hermosa, no permito que eso me defina. Soy un fuerte y rico pastel con conocimiento. No me comerán”. El poema, originalmente publicado en Facebook, ha sido popularizado en Twitter por @arabellesicardi, obteniendo más de 56.000 retuits desde el pasado martes 3 de octubre. Ha hecho las delicias de muchas mujeres que se han quedado asombradas por la fina pluma de esta alumna y el precioso poema reivindicativo de la mujer que ha creado.