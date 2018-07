Una madrileña pide ayuda para encontrar al que podría ser el amor de su vida con #buscandoapacomerte

Una foto y un hashtag están circulando por las redes sociales en España, #buscandoapacomerte. La historia de Isa, una chica madrileña de 30 años que quiere encontrar a un chico llamado Paco con el que asegura que tiene "algo pendiente". Nosotros nos hemos puesto en contacto con ella que ve "normal que desconfíes porque internet es una locura pero te aseguro que tanto yo como mi historia son reales".

Ambos se conocieron trabajando hace 10 años en la carpa de Navidad de Madrid instalada en la Plaza de Colón. Ella era monitora y él trabajaba de vigilante de seguridad del evento. En uno de los talleres para niños de la carpa Isa enseñaba a hacer chapas y el primer día que trabajaron juntos le regalo una en la que ponía Paco-merte. Isa nos explica que no pasó nada hace 10 años "porque me tuve que ir antes de tiempo y no nos pudimos despedir ni dar los teléfonos. Pensé que coincidiríamos en siguientes trabajos pero no y en esa época ni wahtsapp ni redes sociales". Hace poco decidió volver a buscarle 10 años después "Recordando historias con unas amigas surgió la idea de encontrarle y por probar... Ya por lo menos le tiene que hacer gracia y unas cervecitas querrá tomar". Lo único que Ahora años después Isa siente que dejó escapar una oportunidad con Paco y quiere ver que podría pasar aunque sólo espera "que como mínimo le haga gracia el reencuentro". Para ello tiene el twitter @buscandoapacom y el correo buscandoapacomerte@gmail.com, no nos da más datos personales porque asegura que "no quiero vincular ni mi identidad real ni la empresa con esta historia, que es a nivel personal".