Una madre hace brownies con este ingrediente y todo el mundo se le echa encima

Una madre hizo unos brownies de chocolate para que su hijo los llevara al colegio, pero uno de sus ingredientes era leche materna. Inocentemente, la mujer pensó que no supondría ningún inconveniente e incluso que su leche iba a aportar más nutrientes a los demás niños. Por el contrario, esto enfadó mucho a los demás padres y ella, lejos de comprender el motivo de este enfado, compartió en Facebook su situación: Liopardo | Liopardo "Suspiro. ¡¡Déjame intentarlo por tercera vez!! Suspiro. Estúpido Facebook. Necesito un consejo. Hice unos brownies para venderlos en el colegio que tenían leche materna. No tuve tiempo de ir a la tienda a comprar leche y no pensé que supondría un problema (seamos honestos, algunos de esos niños podrían utilizar los nutrientes). Y no era demasiada. Una de las otras madres lo averiguó y se están enfadando de forma desproporcionada. ¡No sé qué hacer! ¿Alguna sugerencia? :(" El post se ha hecho viral y los usuarios de la red no han dudado en contestarla, muchos irónicamente: Liopardo | Liopardo "Es como esa vez que hice limonada con mi orina porque me quedé sin agua y no me apetecía ir a la tienda a por más. Yo solo bebo Perrier así que estaban bebiéndose la mejor orina del mundo. No sé por qué todo el mundo se enfadó tanto" Otros muy enfadados: Liopardo | Liopardo "¡Honestamente esto es una ofensiva criminal! La leche materna al igual que la sangre o el semen, pueden contener enfermedades y esto es por lo que los servicios de donación legítimos exploran la leche antes de pasarlas a las madres y a sus bebés. Alimentar secretamente a niños que no son tuyos con productos horneados que llevan tus fluidos corporales se acerca a lo psicótico. No, espera, es totalmente psicótico. Pegaría a esta zorra directamente en la garganta por hacer esta mierda. No me importa si las posibles enfermedades dañinas son horneadas. Esta psicópata necesita ser abofeteada" Y algunos lo encuentran gracioso: Liopardo | Liopardo "-Susan. Estos brownies están deliciosos, ¿qué llevan? +...A mi" De lo que sí estamos seguros es que, después de todo este alboroto, a esta madre no se le pasará nunca más por la cabeza hacer brownies... Y menos aún con su propia leche.