Una gallega emociona cantándole a su tierra quemada por los incendios esta increíble canción

Los incendios del fin de semana arrasaron unas 35.500 hectáreas, más que en 2014, 2015 y 2016 juntos. En lo que va de 2017 van 48.100 hectáreas calcinadas, lo que supone la segunda mayor cifra desde la ola de fuegos de 2006. Fue la lluvia la que dió una tregua a Galicia y desde el martes 17 de octubre ya no había ningún incendio activo de nivel dos, todos estaban controlados. Sólo quedaban bosques convertidos en ceniza, tierra quemada y las lágrimas de el pueblo de Galicia que volvía a gritar ¡Nunca mais! Érika Porto Domínguez es la cantante de los grupos Traffic House y Broken Peach. Recientemente esta viguesa se ha vuelto viral al subir un emotivo vídeo a Facebook en el que le cantaba a la lluvia que había apagado los terribles incendios que desolaron su tierra.

Más de 2.500 personas han compartido este emotivo vídeo en el que Érika versiona la canción “Lela” de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao que traducida dice así: "Están las nubes llorando por un amor que murió Están las calles mojadas de tanto como llovió Lela, Lela Leliña por quien yo muero quiero mirarme en las pupilas de tus ojos No me dejes y ten compasión de mi Sin ti no puedo, sin ti no puedo vivir Dame aliento con tus palabras, dame la sustancia de tu corazón dame fuego de tus miradas, dame vida con tu dulce amor" La emotiva carta de un chico gallego tras los incendios