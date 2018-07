Una empleada pide unos días libres por su salud mental y la respuesta de su jefe se vuelve viral

La joven estadounidense Madalyn Parker forma parte de una empresa de ingeniería software y, desde su blog , confiesa que siempre ha tenido problemas de salud que le dificultan enfrentarse la vida laboral como otro cualquiera. Ella apuesta porque las empresas tengan empatía con sus trabajadores y respeten su situación. Hace poco decidió mandarle un mensaje a su jefe Ben Congleton diciéndole que necesitaba desconectar durante dos días y poder retomar el trabajo con fuerza. Lo que no se esperaba en absoluto fue la respuesta que obtuvo. "Hola equipo. Me tomo libre hoy y mañana para centrarme en mi salud mental. Espero regresar la semana que viene descansada y al cien por cien", escribió Margaret. Ante estas palabras su jefe reaccionó de la siguiente manera: "Hey Madalyn. Solo quería agradecerte personalmente que envíes correos así. Cada vez que lo haces, lo uso como recuerdo de la importancia de usar días de enfermedad para la salud mental. No puedo creer que no sea habitual en todo tipo de organizaciones. Eres un ejemplo para todos nosotros a la hora de enfrentar el estigma y demos así lo mejor de nosotros mismos en el trabajo".

Tal y como contó en su blog ha sufrido problemas de ansiedad desde la infancia. Además, desveló que el malestar se fue agravando con el paso de los años y hasta alcanzar su máximo nivel durante sus estudios universitarios tras tener una relación abusiva. Confesó que, pese a que nunca ha tenido problemas para encontrar trabajo, no pudo evitar que su salud mental le afectase en su vida laboral. Por eso, quiso sincerarse consigo misma y publicó un post en el que aceptaba que estaba triste, sin ganas de nada y que su mayor miedo era que tanto sus jefes como compañeros pensaran que era por el trabajo. A raíz de esto escribió un ensayo en el año 2015 confesando sus problemas de salud y habló con todo su equipo directivo. ¿Qué os parece?