Una chica propone utilizar el culo de Kim Kardashian como medida de unida básica

Imagínate meter en un mismo vídeo “Modulor” de Le Corbusier, la proporción aurea, Copérnico y el culo de Kim Kardashian. Esto es lo que ha hecho la usuaria de Youtube Ter en un vídeo que ha llamado “La importancia del culo de Kim Kardashian” y que puede ser lo más grande que veas en mucho tiempo.

Ter nos quiere explicar porque el culo de Kim Kardashian es tan importante para la arquitectura y porque está relacionado con Le Corbusier ( Empezamos fuertecito). Liopardo | Liopardo En uno de sus libros el mítico arquitecto comparaba el Partenon con un coche, algo que no gusto nada a los puristas. Ter explica que de la misma manera los puristas se echaron encima de Kanye West cuando aseguró que “para Kim Kardashian no enseñar su cuerpo sería como para Adele no cantar”. En su libro “El Modulor” Le Corbusier intentó unificar los dos sistemas métricos existentes, el decimal y el anglosajón, sin éxito. El arquitecto francés pensaba que con ello haría que la producción en serie de la arquitectura fuese mucho más eficaz. ( La teoría de Ter es compleja) Liopardo | Liopardo El libro también pretendía diseñar un sistema de proporciones basadas en las medias del cuerpo humano para que al aplicar estas proporciones en el diseño de una viviendo, esta fuera óptima. ( Si aún no has dejado de leer te felicito) Le Corbusier partió de una figura humana que medía 1.65, la altura media en Francia en la época, pero cuando intentó llevar sus cálculos a Estados Unidos le dijeron que no se podían traducir al sistema de pies y pulgadas. Le Corbusier cambió entonces su punto de partida e inspirándose en Hollywood uso como modelo a un hombre de 1.83 A partir de ahí realizó toda una nueva serie de cálculos inspirados también en la proporción aurea y la serie de Fibonacci. ( ¡Demasiados conceptos mezclados!) Ter explica que el libro fue un éxito en su época pero que ahora estamos en 2016 y algo ha cambiado. La proporción más bella no es la proporción aurea sino el culo de Kim Kardashian (BOOM). Esta youtuber explica que Kim K con su culo se ha follado a la proporción aurea. A nosotros nos encantan las proporciones de unas mujeres que a Le Corbusier le parecerían grotescas. Por todo esto Ter propone usar el culo de Kim Kardashian como unidad básica de medida (Lo más loco que hemos oído en siglos). Liopardo | Liopardo Pero Ter no se ha quedado ahí y ha realizado toda una serie de cálculos y dibujos para apoyar su teoría. CONCLUSIÓN: El culo de Kim Kardashian tiene un volumen de 0,047 metros cúbicos. ( Nos hemos quedado con gana de más) Liopardo | Liopardo