Un trabajador pasa días asustando a su jefe y grabándolo en cámara

Zackery Galvin, de 25 años, cumple el sueño de muchas personas al no tener ningún miedo de bromear con su jefe. Este despachador de una empresa de suministros de construcción ha llevado un diario en video durante más de dos semanas, de todas y cada una de las veces que asusta a su jefe.

Desde esconderse en las esquinas, hacer sonar vocinas, explotar cañones de confeti e incluso disfrazarse, el jefe de Zackery está constantemente al límite en su propia oficina en New Hampshire.

Zackery dijo: "Mi jefe siempre está un poco enojado por los sustos, pero lo que todos no ven es que él me asusta. Hacerme viral fue irreal, pero me hizo feliz de que tanta gente disfrutara de los videos".

No parece tener miedo de que su jefe se canse y acabe despidiéndole. Mientras tenemos este vídeo que recopila los mejores sustos que le ha dado para tu disfrute.

