Un profesor comienza sus clases elogiando uno por uno a sus alumnos y el resultado es sorprendente

Chris Ulmer no es un profesor como los demás y sus alumnos, tampoco. Son pequeños con diferentes capacidades, algunos son autistas, otros tienen problemas de aprendizaje o daño cerebral. Estudian en la Mainspring Academy de Jacksonville (Florida, EEUU) y recientemente se han hecho famosos gracias a Facebook y las redes sociales. Todos los días Chris invierte los primeros 10 minutos de clase en destacar y las cualidades que cada uno de ellos tiene, para que empiecen el día motivados. Recientemente colgó este vídeo en la página de Facebook 'Libros especiales de niños especiales' y ya se ha convertido en todo un fenómeno en Internet, donde miles de personas elogian su método de enseñanza, con el que él pretende motivar a los niños desde el cariño y la autoaceptación.

