Un perro no sabe dónde mirar y acaba convirtiéndose en el rey de los memes

Esta vez le ha tocado a este perro ser el protagonista de la Photoshop Battles del mítico subforo de reddit. El canino, que sufre estrabismo, no sabía dónde mirar cuando su dueño decidió hacerse un selfie con él. Sus impactantes ojos confusos y desviados no han pasado desapercibidos para los creativos usuarios de Reddit, que no han dudado en hacer divertidos memes con el animal. A continuación recopilamos los mejores montajes: Liopardo | Liopardo El ejemplo de que los perros se parecen a sus dueños. Liopardo | Liopardo El animal ve doble a su dueño. Liopardo | Liopardo Almas gemelas. Liopardo | Liopardo Con los ojos achinados. Liopardo | Liopardo ¿Hacia dónde tengo que mirar? Liopardo | Liopardo Estos caninos se quedan hipnotizados cuando ven comida. Liopardo | Liopardo