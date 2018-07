Un joven repite la misma rutina de baile en 100 lugares distintos de Chicago

Matt Bray ha ido un paso más lejos y se ha superado a si mismo con un vídeo, que asegura le ha llevado meses preparar, en el que repite la misma rutina de baile en 100 lugares distintos de Chicago.

El vídeo ya es el segundo más visto de su canal de YouTube y en menos de una semana casi tiene un millón de visitas. La canción elegida en esta ocasión por Bray es 'Parov Stelar' de The Sun y, aunque Matt considera que todavía no es un buen danzarín, el resultado del vídeo es batsante hipnótico y espectacular. "Todavía siento que no he alcanzado un nivel de baile para que me considere bueno, así que voy a dejar esto sin control por ahora. Muchísimas gracias a mi hermana por acompañarme y grabarme todo el día, lo cual fue mucho trabajo pero ella me ayudó a crear el video exactamente como lo había imaginado", explico en la descripción del vídeo. A este jóven le conocimos cuando hace un año llamaba la atención de los medios de todo el mundo al conseguir viralizar un vídeo en el que realizaba la misma rutina de baile durante 100 días dentro de su habitación y con el tema 'Canned Heat' de Jamiroquai de fondo.

El éxito del vídeo que superó los siete millones de visitas supuso el nacimiento de su canal 'Projecto One Life', una inciiativa personal en la que el jóven trata de cumplir sus metas y sueños.