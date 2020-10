Un hombre arrasa en Instagram por sus looks con faldas y tocones

Mark Bryan, casado y padre de 3 hijos, esta arrasando en Instagram gracias a las fotos que comparte de sus 'looks' en los que viste con camisas, faldas ajustadas y zapatos con tacones de aguja.

Este ingeniero robótico estadounidense, de 61 años, reside en Alemania con su familia. Bryan ya tiene más de 160.000 seguidores y aclara que su forma de vestir no tiene ningún elemento sexual y que su objetivo principal es erradicar los estereotipos de género.

"Prefiero un 'look' 'masculino' por encima de la cintura y un 'look' sin género por debajo de la cintura. Se trata de que la ropa no tenga género", afirmó al portal Bored Panda.

También ha contado como su familia le apoya, su esposa le "hace sugerencias sobre qué debo vestir" y su hija a veces le pide "a veces que le preste los zapatos".

"Solo soy un tipo promedio, heterosexual y felizmente casado. Amo a las mujeres hermosas, los Porsches, y solo quería incorporar una falda y unos tacones en mi vestuario diario", sentenció.

VER MÁS: ¡Se mueven!