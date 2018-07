Un fan de Halloween con una sóla pierna crea originales disfraces

Josh Sundquist se describe en su web como "hijo, hermano, sobreviviente de cáncer, escritor de best-sellers, esquiador paralímpico, orador motivacional, YouTuber y entusiasta de Halloween". Su mundo cambió radicalmente cuando, con tan sólo 9 años, Josh perdió su pierna izquierda a raíz de un diagnóstico devastador: Sarcoma de Ewing, un cáncer de huesos poco común. Desde entonces, este luchador de la vida no se dio por vencido y varios años después comenzó a entrenar en serio para convertirse en un deportista paralímpico en el equipo de Esquí de Estados Unidos. Su experiencia le llevó a escribir sus memorias en un libro y publicarlo en 2010. Just Don't Fall: How I Grew Up, Conquered Illness, and Made it Down the Mountain fue todo un éxito de ventas. En el mismo año de la publicación de su best-seller, en 2010, Josh pensó que sería divertido sacar provecho a su discapacidad con un disfraz de Halloween original y se disfrazó de galleta de jengibre mordida de Shrek. Liopardo | Liopardo En 2012 continuó sacándole partido a su vena humorística para Halloween y se presentó como la lámpara de 'Un cuento para Navidad'. Liopardo | Liopardo Disfrazarse de algo acorde con su peculiaridad pasó a ser una tradición y en los años posteriores fue de flamenco y de jugador de futbolín. Liopardo | Liopardo Liopardo | Liopardo Este es el disfraz que va a llevar este año. Si mi carrera como orador motivacional no funciona siempre podría conseguir trabajo en IHOP", bromea en otro tuit. Liopardo | Liopardo FUENTE: Europa Press