Un chico pierde su móvil y este empieza a publicar fotos en Facebook de sus aventuras

, un ingeniero de 29 años, se le cayó su teléfono móvil al agua en el Río Bow por accidente, así que decidió no molestarse en buscarlo. El problema fue que, dos semanas más tarde, su móvil empezó a publicar fotos en su perfil de Facebook. Por lo visto, los bomberos habían encontrado el teléfono y, cambiando el nombre de la cuenta por el de Héctor Sánchez, habían decidido encontrar a su dueño, pero con sentido del humor. "El equipo decidió utilizardel teléfono desbloqueado", decía un comunicado de la ciudad de Calgary en Canadá. "Esperaban que mediante la publicación en Facebook, los amigos y la familia de Buhler le advirtieran sobre el paradero del teléfono, y así poder recuperarlo”. "Mi novia me envió un mensaje ayer diciendo: “¿has visto tu estado de Facebook?" comentó Buhler, divertido. Pronto, más fotos de esta aventura telefónica comenzaron a aparecer en la red social: "Incluso le gané al ping-pong", dijo uno. Liopardo | Liopardo "El teléfono también ha estado conduciendo un camión de bomberos y ha usado la manguera". Liopardo | Liopardo "También ha ayudado a los chicos a preparar el almuerzo". Liopardo | Liopardo "Mira Nathan, me estoy mazando". Liopardo | Liopardo Al final, Buhler se reunió con su teléfono, al que los bomberos habían llamado cariñosamente "Héctor Sánchez", y con todo el equipo, para hacerse esta divertida foto de grupo. Liopardo | Liopardo