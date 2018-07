Twitter cumple 10 años: Así ven la red social 20 famosos tuiteros

Twitter cumple este lunes 10 años, una fecha que conmemora el primer tuit que escribió su actual CEO, Jack Dorsey, el 21 de marzo de 2006. La red social de los 140 caracteres ha atrapado desde entonces a millones de usuarios en todo el mundo, 11 millones solo en España y se mantiene viva una década después a pesar de los contratiempos.

Twitter ha decidido celebrar el aniversario con el hashtag #LoveTwitter y nosotros también hemos querido sumarnos a la fiesta. Le hemos pedido a un grupo de famosos tuiteros que nos contaran que significaba para ellos esta red social y que seleccionaran el tuit suyo del que estuvieran más orgullosos. Este es el resultado:Internet es una apuesta indiscutible para El Mundo Today. En concreto, Twitter es la herramienta que en diez años más facilitará que “internautas” accedan a un universo informativo de primer nivel, sin intermediarios y con total libertad. El mundo del periodismo tendrá que adaptarse a la inmediatez que proporcionará la red de redes. En especial las “social webs” y el “microblocking” podrían hacer que el “formato papel” (paper format) quedaran desfasados en pocos años. Es por este motivo que El Mundo Today, que ha sabido adaptarse a la apuesta de Twither tras diez años estudiando su propuesta, ha decidido imprimir 48 ediciones diarias de su periódico a partir de la próxima semana.

Para mí Twitter es la evolución del foro. De la misma forma que a Facebook se entra a ver dónde andan tus colegas, y a Instagram a aparentar que tienes una vida apasionante y maravillosa; a Twitter se entra a discutir con alguien que no conoces de un tema del que no tienes ni pajolera idea. Twitter puede ser muchas cosas distintas dependiendo en qué distrito te encuentres: puede ser un competición de gente intentando ser ingeniosa, una pequeña terapia para inadaptados sociales que odian a todos sus congéneres o un lugar para iniciar una revolución que derroque gobiernos autoritarios en el Magreb y cambie el mundo para siempre. Y también es un trabajo, al menos para mí. Así que te deseo que cumplas muchos más, Twitter. Y no te vayas nunca, que te necesitamos.

Yo siempre digo que Twitter es un periódico que tú te configuras a tu manera. Eliges a quién y el qué quieres leer. Que Twitter sea o no aburrido o interesante depende de ti, cada uno tiene el TL que se merece.

Tuiter es como un bar en el que no hay mesas ni sillas para sentarse. Está todo el mundo mezclado de pie en la barra. Te cruzas con uno y le cuentas tu historia. Otro que estaba al lado y la escucha va y te dice que no está de acuerdo y que te vayas a tu casa, que te está sentando mal la cerveza. En el bar pasa algo, se acaba el barril y # NoQuedaCerveza se convierte en lo más comentado durante los 10 minutos que el camarero, un licenciado en ingeniería industrial con dos masters que se acaba de rendir de buscar trabajo de lo suyo, tarda en traer del almacén un barril nuevo y cambiarlo. Mientras cambia el barril, todos miran al camarero y opinan que así no se cambia. Alguien hace una encuesta entre los clientes que opinan sobre cómo se cambia un barril de cerveza y gana 60 a 40 que así no. En ese momento sale Herman Thertsch del baño con un cubata en la mano le parte la cara al camarero, porque le recuerda a Pablo Iglesias por la camisa de cuadros que lleva. Empiezan a volar vasos y a la mañana siguiente los periódicos en papel del kiosko de la esquina cuentan en páginas interiores lo que pasó el día anterior en el Bar Tuiter. Mientras los paseantes leen lo ocurrido, dentro del Bar Tuiter ya nadie se acuerda de los vasos volando, porque hace 5 minutos entró por la puerta un señor muy gordo y # Falete se acaba de convertir en tendencia.

Twitter es un lugar donde puedes informarte de primera mano sobre cualquier conflicto, siguiendo a periodistas sobre el terreno, y agudizar el pensamiento crítico leyendo las opiniones de quienes elijas seguir. Pero también hay que saber elegir bien para que tu TL no se convierta en un telediario de TVE.

Yo creo que Twitter es ese sitio en el que los que vienen a hablar en serio se los toma a broma y a los que vienen a hacer bromas se los toma en serio. Y este tuit, por ejemplo, quizá no sea el mejor pero creo que también defina un poco lo que es esta red.

Hoy 21 de marzo cumplo 5 años en Twitter. En todo este tiempo he aprendido una manera magnífica de conectar con mis lectores, de crear, de escribir, de conocer gente estupenda y, sobre todo, de perder el tiempo a manos llenas. Twitter me ha permitido, además, encontrar una forma de comunicación en un momento en que los blogs -el medio inicial en que empecé- comenzaba a languidecer ante el auge de las microrrespuestas de "Me gusta" o los smileys, frente a las conversaciones de antaño. Pero dejémonos de nostalgias, qué caramba. Me siento enormemente agradecida de estar aquí esta noche con todos ustedes. ¿Un tuit favorito? Seguramente "Te dejo es jódete al revés", porque dio pie a mi primer libro y a que me conociera más gente.

Twitter es una de las mejores aplicaciones de juegos para móviles, aunque los gráficos son manifiestamente mejorables.

Twitter cumple diez años... VAMOS A MORIR TODOS. Twitter es un campo de juegos, un laboratorio. Nadie está seguro de para qué sirve, continuamos descubriendo cada día cosas nuevas que se pueden hacer y maneras nuevas de hacer el memo con sus posibilidades. Gracias, Twitter, por tanto. Gracias por las noches comentando Top Chef o Casados a primera vista, los retuits de las cuentas de filosofía o los chistes de Superfalete. Y a ver lo que nos duras, que últimamente estas haciendo cosas muy raras...

Twitter es la hostia... La hostia que un joven que vota por primera vez da a Rajoy por haberle ninguneado con 15 años (podéis ilustrarlo) . La hostia que recibe el político, el actor o el mindundi. Twitter es el patíbulo, el circo de linchamiento, pero también es un `Got Talent'. Una fábrica de talento donde todos somos el jurado y no destacan los de siempre sino los mejores Twitter es, en definitiva, lo que somos nosotros, una turba libre con derecho a voz y voto.

Como escribió San Agustín de Hipona junior (hijo del famoso San Agustín de Hipona, padre) en su célebre tratado sobre “ La inmortalidad del alma o por qué mala hierba nunca muere”: Twitter es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Hay que reconocer que como gurú de las redes San Agustín junior era regulero, pero qué le vamos a hacer, era el medievo.

Twitter es una herramienta magnífica. A mí, como a muchos otros que no estamos en la mass media, nos ha valido para enseñar nuestro curro y para conocer a mucha gente interesante. Personas se han acercado a nosotros gracias a las redes sociales y nos ha hecho crecer y que los medios empiecen a interesarse por nosotros. La parte negativa, en mi opinión, es que por culpa de las redes el nivel del periodismo ha caído a mínimos y la cultura del 'click' está haciendo mucho daño a la calidad de la información. Y sin olvidad una cosa. En twitter, se liga.

Twitter significa para mí algo muy especial. Él me recogió cuando era un pobre huérfano sin amigos y me convirtió en un pobre adoptado sin amigos. Nos abrigó y amamantó, a mí y a mi hermano Rómulo. Era una loba preciosa. Fundamos Roma en su honor. Creo que no he entendido muy bien la pregunta y estoy ganando tiempo.

Twitter es el culpable de que mi batería se volatilice a diario. Me acompaña como mi sombra. Es el lugar donde poder gritarle cosas a los políticos como hacíamos antes en la tele. Con la diferencia de que ahora les podemos citar. Pero sobre todo para mí es humor. Y si tenemos encuenta esos dos factores, política y humor, se forma en España la conjunción perfecta. Imaginaos lo aburridos que tienen que ser los tuits suecos sin tres redadas semanales a sedes de partidos.

Twitter para mí es la red social de-fi-ni-ti-va: es donde te puedes enterar de lo que sucede por el mundo prácticamente en tiempo real; es donde eso que sucede se va a analizar y comentar (con más o menos rigor y acierto); es donde puedes contar cualquier cosa que tengas que decir (esperando que no te lea el NSA o Fernandez Díaz); pero sobre todo, es donde puedes conocer a gente estupenda con la que pasar muy buenos ratos y reírte un montón.

Hola, chicos. Pues, para mí, Twitter ha democratizado la actualidad, consiguiendo que cualquiera pueda participar en el proceso por el que esa actualidad le llega a la gente y permitiendo, además, que se produzca la interacción entre los distintos actores (el protagonista de la actualidad y el emisario). Por eso creo que ha revolucionado la información, porque nos hace a todos partícipes de lo que ocurre, sin filtros. Es antiquísimo, pero resumen perfectamente la relación del país con la cultura en general y la literatura en particular.

@unelar (+30.000) Twitter es una de la partes más importantes de mi vida. Me ha ayudado a conocer a gente, mejorar como persona, estar más informado de lo que he estado jamás, y muchos otros clichés de mierda. Siempre he sido un vago, y odiaba los tuits largos, por muy buenos que fuesen. Mi meta era conseguir el chiste más corto que se me pudiese ocurrir:

No es ni de lejos el mejor, pero la mierda de la que más orgulloso estoy.Twitter no puede definirse en una sola idea, es una red social con una variedad de posibilidades. Al final, es un reflejo de la vida, en la que ríes, te indignas, interactuas, conoces...También es un altavoz para mostrarse al mundo o mostrar lo que quieres comunicar. Pero sobre todo es una herramienta muy útil para estar al día y si puede ser tomarse la realidad con sentido del humor, aunque a veces sea complicado. Twitter es el bar de las redes sociales.

Y el pajarito echó a volar. Si vuelves la vista diez años atrás seguro que tú tampoco pensabas lo indispensable que iba a volverse Twitter para ti, esa herramienta que comenzaba siendo desconocida y que ahora es lo último que miras antes de acostarte y lo primero nada más abrir el ojo. Ya no concebimos nuestro día a día sin comentar la última hora a través de esta red social. Tampoco sin compartir chistes ni sin comentar nuestra serie o programa favorito en 140 caracteres. Twitter nos ha ganado por completo, sólo podemos desear que el pajarito siga volando bien alto.

