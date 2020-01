En mi repaso a algunos de los mejores creadores de humor que hay en Twitter he recopilado las genialidades de gente como @miguelcaine, @carloslanga, @olaladefua, @pajaritastory o @formalito_el entre otros.

Ahora le llega el turno a uno de los primeros tuiteros en abrirse cuenta en esta red social. @indigenica lleva en Twitter desde 2007 y es algo así como el venerable de la cumbre de esta red social.

Más de una década después acumula 34.000 seguidores y sigue al pie del cañón su particular forma de hacer humor y de ver la vida. Recientemente pude charlar con el sobre tuiter y cuando le pregunte si había cambiado mucho me dijo que "Ha cambiado bastante tuiter desde 2012, como la gente, cada vez más crispado y con más ruido pero sigue siendo la hostia".

Con el paso del tiempo también han cambiado las personas como me explica Indigenica: "Nosotros también hemos cambiado, yo antes tenía mucho tiempo para buscar tuits buenos, nuevos tuiteros, retuitear y hablar con la gente y ahora no me da la vida. Si tuviera tiempo seguro que podría hacer una buena limpia, renovar mi timeline y tenerlo tan fresco como entonces porque a gente que sigo se le notan los años como a mí, unos se han cansado de cachondeo y solo saben hablar de política, otros se fueron aburridos, otros nos tenemos aborrecidos, menos mal que siguen quedando titanes y cracks".

Sus tuits más exitosos suelen ser cortos, ingeniosos y esconden detrás una reflexión filosófica o una forma de ver la vida con la que muchos nos sentimos identificados. "Lo de los tuits no sé decirte porque no los pienso mucho, a veces solo es que se me han juntado algunas ideas random en la cabeza, otras veces son pequeñas críticas más o menos sutiles", asegura Indigenica.

Pero antes de que pasemos a ver sus mejores tuits os recomiendo que os deis una vuelta por su kiosko.

Y aquí esta la selección de sus 33 mejores tuits de humor en doce años en Twitter.

VER MÁS: Los mejores tuits de @cl4usman

Los mejores tuits de Clausman | Pixabay / Twitter

VER MÁS: Los mejores tuits de @pajaritastory

Twitter de @pajaritastory | @pajaritastory

VER MÁS: Los mejores tuits de @formalito_el

Los mejores tuits de @Formalito_el | Pixabay / Twitter

VER MÁS: Los mejores tuits de @Cadd9Dsus6