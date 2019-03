20 tuiteros pronostican el resultado de la final de la Champions

El Real Madrid podría ganar su treceava Copa de Europa si derrota al Liverpool FC este sábado en Kiev. Los de Zidane llegan con el cartel de favoritos tras haber ganado las dos últimas ediciones pero tendrán enfrente a un Liverpool con mucha hambre de títulos y un Mohamed Salah en estado de gracia. Nosotros hemos preguntado a algunos de nuestros colaboradores y a otros relevantes tuiteros que nos dieran su porra y pronóstico para la final.

@acraich Real Madrid 2 - 1 Liverpool

A ver, si ni los Beatles eran del Liverpool, por algo sería.

@alvaro_velasco Real Madrid 3 - 0 Liverpool

Me he gastado una pasta en ir con la que podría pegarme quince días en Ibiza a cuerpo de rey así que más vale que ganen o me voy a sentir como un papanatas de campeonato.

@barbarieabsolut Real Madrid 2 - 4 Liverpool

A cada cerdo le llega su san Martín.

@Becaria_ Real Madrid 0 - 6 Liverpool

Un infiltrado con una camiseta del Liverpool y sin calzoncillos saltó al campo un minuto después de la ridícula jugada de Cristiano. Ni copa ni chupito, pero Tomás Roncero ya lleva una cogorza guapa en previsión del mal partido.

@diostuitero Real Madrid 0 - 1 Liverpool

Marca Sergio Ramos en el minuto 93. De cabeza. Solo. Cristiano se vuelve a quitar la camiseta. Fin.

@___Elpelao Real Madrid 2 - 1 Liverpool

Minuto 5 a Sergio ramos le da un apretón y en la segunda parte Salah pide un entrecot y manda a tomar por culo el Ramadan.

@gerardotc Real Madrid 0 - 5 Liverpool

No me lo creo ni yo. Sólo espero que, cuando lo celebren cantando eso de "te amo porque eres rico y tienes muchas copas", les cueste rimar con "decimotercera". Eso, o que digan treceava: "Cómo no te voy a querer, si fuiste campeón de Europa por decimotercera vez".

@gobernoalem Real Madrid 3 - 1 Liverpool

Goles de Cristiano Ronaldo. Dónde vosotros veis un portugués metiendo goles, yo veo un español, ganando la Champions.

@johnnieve Real Madrid 3 - 1 Liverpool

Estamos ante el partido mas importante de la historia del Real Madrid y por eso mismo he comprado una batería extra para el desfibrilador de la suerte. Cómo ganemos nos van a sobrar 80 años para ser el mejor club del siglo XXI

@kikolo777 Real Madrid 2 - 0 Liverpool

Al final del partido, Albert Rivera abraza eufórico a los jugadores del Liverpool al confundirlos con españoles y tiene que salir escoltado.

@lavecinarubia Real Madrid 1 - 0 Liverpool

Yo sí que soy un partidazo y no el Real Madrid - Liverpool.

@lavozdelarra Real Madrid 3 - 1 Liverpool

Yo, que soy más madridista que Bernabéu, tiendo a no lanzar las campanas al vuelo. Peeeero esta vez veo al equipo más fuerte que nunca, con los dídimos negros de jugar partidos a cara de perro y con la certeza de que este partido dictará si el pulgar de la temporada va arriba o abajo. Así que 3-1 para el Madrid.

@mortimer_fu Real Madrid 3-1 Liverpool

El Real Madrid consigue su 13ª copa. Al no meter ningún gol, Cristiano Ronaldo enseña los abdominales con el gol de Liverpool.

@mongolear Real Madrid 1- 4 Liverpool

La Copa de Europa es la competición favorita del Madrid. El himno de la Champions es la campanilla que los despierta, que los hace devorar al cualquier equipo que tenga delante. Es el favorito y tiene el reto histórico de ser el primero en ganar 3 seguidas con el nuevo formato Champions. El resultado está claro: 1-4 gana el Liverpool.

@norcoreano Real Madrid 2 - 4 Liverpool

Los dos del Madrid Achraf, los cuatro de Liverpool: John, Paul, George y Ringo. El Liverpool levanta la orejona en la ciudad rusa de Kiev que Putin, horas antes del partido, ha invadido a sabiendas de que nadie se atrevería a intervenir impidiendo al celebración de una final de Champions y la inminente celebración de un Mundial de fútbol. Jugada maestra geopolítica.

@pablosobrado7 Real Madrid 0 - 4 Liverpool

(Gerrard, Torres, Agger, Benayoun) En la segunda parte nos vamos a tener que abrir y nos van a chorrear.

@petetekin Real Madrid 0 - 17 Liverpool

Creo que el Madrid acusará la incertidumbre sobre la posible marcha de Griezmann al fútbol chino.

@pijortera Real Madrid 3 - 0 Liverpool

Gana el Madrid por 3 a 0. Todo lo que sé de fútbol se resume en "de portería a portería, guarrería" y "penalti-gol es gol".

@QuebeboVillegas Real Madrid 1 - 0 Liverpool

No sería yo español si apostase por un equipo de la Pérfida Albión. A pesar de simpatizar yo por el Atleti, por mí estos bastardos herejes ingleses que pierdan hasta en las chapas. Por la Grande y Felicísima Armada, por Trafalgar, por Gibraltar, por las sandalias con calcetines y otras tantas desgracias causadas. Mi pronóstico es 1-0, gol de Marcelo con la mano en el descuento para no faltar a la costumbre de ganar todas las finales con polémica.

@senoritapuri Real Madrid 16 - 0 Liverpool

Va a ser un partido muy complicado donde nos jugamos 3 puntos muy importantes. Creo que la decisión del míster va a ser clave. El fútbol es así y tiene estas cosas, pero si perdemos lo más importante para nosotros es pensar ya en el próximo partido. No podemos confiarnos, hay que salir a ganar y sudar la camiseta partido a partido porque no hay rival pequeño. Un resultado justo sería 16 a 0, todo los goles de Messi o de Juanito.

@superfalete Real Madrid 2 - 1 Liverpool

Ganar el Madrid 2-1 si conseguimos atar a Roncero para que no tuitee.

@torren__ Real Madrid 1 - 2 Liverpool

Dónde Rivera ve españoles yo veo penaltis a favor del Real Madrid.

