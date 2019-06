GuerraMundialMillenials: Los tuiteros imaginan desde el humor como sería una guerra mundial protagonizada por millenials

Twitter sigue teniendo todavía la capacidad de sorprendernos y de regalarnos momentos geniales llenos de humor sano, risas, chistes sin maldad y pura diversión.

Hace un par de años todos los tuiteros nos unimos para hacer humor con el hijo de la Tomasa, en 2018 nos fuimos por un día a Mastodon y hace unos meses nos reímos del bloqueo masivo de Araceli Centimin.

Esta mañana hemos vivido uno de esos momentos con el hashtag #GuerraMundialMillenials nacido de la mente del tuitero sevillano @onde_va_iyo tras poner este tuit:

Hemos hablado con él y nos ha explicado que "Ha sido a raíz de las noticias de la 'posible' guerra con Irán por lo que está formando nuestro hamijo Trump. Eso, me ha hecho pensar en una "posible" guerra mundial y me he imaginado una guerra mundial de millennials".

"En realidad estoy un poco harto de las noticias de política y deporte y ha sido una forma de desintoxicar Twitter aunque sea una mañanita" y añade que "me he puesto a escribir tuits y se me ha ido de las manos".

A pesar de que alguno se haya ofendido un poco casi todo el mundo se lo esta tomando con humor.

Muchos son los tuiteros de humor que han entrado al trapo sumándose a este hashtag que ha unido a la comunidad tuitera por una mañana. Estos son los mejores tuits de la #GuerraMundialMillenials: