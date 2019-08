El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido suspender este martes su reunión con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, programada para dentro de dos semanas por su negativa a abordar la venta de Groenlandia.

"Dinamarca es un país muy especial con gente increíble, pero según los comentarios de la primera ministra Mette Frederiksen, que no tendría interés en discutir la compra de Groenlandia, pospondré nuestra reunión programada en dos semanas para otro momento", ha comentado Trump a través de Twitter.

Todo empezó cuando se conocía la noticia de que Donald Trump había pedido a sus asesores en la Casa Blanca que averigüen si es posible comprarle Groenlandia a Dinamarca. Unas informaciones que confirmaba el propio Trump con este megalomaniaco tuit.

Metta Frederiksen visitaba la isla esta semana y declaraba que "Groenlandia no está en venta. Groenlandia no es danesa, es groenlandesa. Espero de verdad que no sea nada que se haya dicho en serio".

La descabellada idea de Trump de hacerse con Groenlandia ha generado infinidad de comentarios, chistes y memes en Twitter, nosotros hemos recopilado algunos de los mejores.