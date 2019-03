"Hola, tal vez me conozcas de éxitos como", el genial meme que denuncia los distintos tópicos a los que se enfrentan las personas

Los Simpsons son famosos por sus incontables personajes secundarios que han pasado a formar parte del imaginario popular de varias generaciones. Uno de esos personajes era Troy McClure marcó a toda una generación con su mítica frase "Hola, soy Troy McLure, me recordarán de éxitos como...". Desgraciadamente el actor que le ponía voz, Phil Hartman, fue asesinado por su mujer en 1998, por lo que el personaje fue retirado de la serie en la temporada 10.

Usando esa frase como inspiración una madre estadounidense puso el siguiente tuit que se ha vuelto viral de una forma curiosa.

"Hola, soy una madre. Me conocerás de grandes éxitos como "Pensé que habían cancelado tu partido", "Por favor no te tires pedos en tu hermana", "¿Por qué están estos calcetines sucios en la nevera" y "Claramente he fracasado como madre, espera a que tu padre vuelva a casa". Este sencillo tuit en que una madre cuenta con humor las pequeñas miserias y tópicos de su día a día ha provocado una divertida cadena de tuits que ha llegado hasta España.