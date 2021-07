Tres chicas renuevan un autobús y se van de viaje juntas tras descubrir que estaban saliendo con el mismo chico a la vez

Más información VÍDEO: Un gorila en un zoo ayuda a un hombre a pasar perfiles en Tinder

Tres chicas descubrieron que el chico con el que estaban saliendo era un mentiroso y tramposo pero en lugar de odiarse, decidieron cambiar su vida y viajar juntas.

El 25 de junio, el trío cogió un viejo autobús de 30 años, lo llamaron 'The BAM Bus' por sus iniciales y con el iniceron un viaje por carretera a través del oeste de Estados Unidos y al siguiente capítulo de sus vidas.

Las tres jóvenes hicieron el doloroso descubrimiento en una tarde fría de diciembre de 2020, cuando Tabor, de 21 años, sintió de repente oleadas de sospecha sobre su novio.

Después de sumergirse en sus redes sociales, descubrió la página de otra mujer en VSCO, una aplicación de fotografía, inundada de fotos de ella y el novio de Tabor.

"No tengo palabras para describir la sensación que tuve al ver la foto de él con otra chica", dijo a CNN Tabor, quien vive en Boise, Idaho.

"Pensé que me iba a casar con este tipo. Habíamos hablado de casas y de cómo sería nuestro matrimonio. Mi mundo se vino abajo. Tuve que lamentar la pérdida de este futuro que estábamos construyendo juntos. Fue demoledor".

Se acercó a la mujer, que ahora es la mejor amiga de Tabor, Roberts y King, pero no pudo acompañarlas en el viaje por carretera, y siguieron investigando. Finalmente, encontraron a Roberts a través de sus comentarios y me gusta en las redes sociales. Rápidamente contactaron con ella y se dieron cuenta de que él también era su novio.

"Estaba destrozada", dijo Roberts, de 19 años, a CNN. "Lloré frente a estas dos chicas que nunca había conocido antes. Fue muy emotivo. Parecía que no había luz al final del túnel".

Las tres terminaron en una llamada FaceTime de seis horas, en medio de la cual Tabor escuchó un golpe en su puerta. Miró hacia afuera y vio a su novio infiel parado en su puerta con flores.

"Quería sorprenderla. Morgan agarra las flores, las pone en el suelo y dice 'Hice nuevos amigos hoy' y le mostró su teléfono con nosotras dos en FaceTime", dijo Roberts, que vive en vive en Salt Lake City, Utah. Después de ofrecer excusas y explicaciones, incluida una en la que dijo que creía que estaba bien estar con varias mujeres al mismo tiempo, las chicas lo abandonaron.

Había estado saliendo con seis mujeres a la vez

Tras el enfrentamiento, las jóvenes continuaron su búsqueda a través de su cuenta de redes sociales, donde descubrieron que su ahora exnovio había estado saliendo con seis mujeres en total, incluidas ellas.

Una de esas mujeres era Bekah King, que también vive en Boise y había estado saliendo casualmente con él durante cinco meses. "Dos horas después de que lo confrontaron y él prometió no volver a hablar con otra mujer y dijo que era un hombre cambiado, se acercó a mí y me pidió que pasara el rato”, dijo King, de 18 años, a CNN. "Al día siguiente, las chicas encontraron mi Instagram y me enviaron un mensaje e inmediatamente saltamos otra llamada de cinco horas".

En cuestión de días, la angustia se convirtió en curativa cuando King, Roberts y Tabor se hicieron amigas rápidamente. No les llevó mucho tiempo darse cuenta de que todos tenían el mismo sueño: comprar un autobús y explorar el país.

Viajan juntas en un viejo autobús

En marzo, encontraron el vehículo de sus sueños: un autobús escolar verde que alguna vez perteneció a un equipo de bomberos. El trío ahorró alrededor de 5000 dolares en total para comprar y renovar el autobús, que finalmente estuvo listo para salir a la carretera el 25 de junio.

Antes de salir, las chicas se aseguraron de sentirse mentalmente preparadas después de la terrible experiencia que habían pasado juntas.

"Ya no hablamos de él. No forma parte de nuestras vidas. Hay mucho más que esperar", dijo Tabor. "Está en el fondo de nuestras mentes. Hemos pasado al siguiente capítulo de nuestras vidas. Se trata de nuestra aventura, nuestro crecimiento y hacia dónde vamos ".

Su viaje por carretera comenzó en Idaho. Luego se dirigieron hacia el este, pasando tiempo sumergiéndose en aguas termales, sumergiéndose en lagos y visitando el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming. También detuvieron el Parque Nacional de Yellowstone en su camino a Montana, donde actualmente están acampando en Bozeman.