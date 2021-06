El tremendo despiste de un estudiante antes del examen de selectividad

La primera semana de junio son días de mucho estrés, de mucho estudio y de mucho sacrificio para los miles de alumnos que se enfrentan a la antigua Selectividad, ahora conocida coo EvAU o EBAU.

No sólo basta con estudiar, tienes que estar atento a todo porque cualquier despiste que puede dar al traste con tus planes. El ejemplo lo vemos en este tuit viral compartido por la popular cuenta @ceciarmy.

Recientemente ha compartido una conversación de WhatsApp entre dos amigos que está teniendo mucho éxito superando los 37.000 'me gusta'.

"Suerte en la selectividad de Julio, Sergio", escribió @ceciarmy junto al pantallazo de la conversación de WhatsApp.

En la conversación se puede ver una llamada perdida de Sergio además de muchos mensajes nervioso y preocupado. "Donde estáis, por favor donde coño es el examen quedan 7 mins y no hay nadie en clase”, y añadía después de una llamada perdida“ cogérmelo joder, donde estáis, no hay casi nadie en el insti".

Minutos más tarde recibe una contestación de su amigo "Bro ¿pero dónde estás?", y añade "No es en clase, es en la facultad de la Complutense lo han dicho mil veces, no puedo cogerte empieza el examen lo siento tío", le dice momentos antes de que empiece el examen.

La publicación se ha inundado de comentarios de todo tipo. "También te digo ya hay que ser despistado para no saber que la Selectividad no se hace en tu propia clase", escribía un usuario mientras que otro apuntaba "Me iba a reír pero me ha dao pena el pobre shava".

