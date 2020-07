El maquillaje generalmente lo usamos para realzar la belleza, pero a veces las personas liberan su creatividad con él. Esto es lo que ha hecho la maquilladora Mimi Choi, usando sus piernas y brazos para crear looks de maquillaje únicos.

"Siempre me interesó el arte y el maquillaje desde que era niña, pero nunca pensé que podría hacer una carrera de eso. Entonces, después de graduarme de en la universidad, estudié para convertirme en instructora de preescolar. Aunque me encanta enseñar y trabajar con niños, me sentí reprimida de alguna manera porque tenía que vestirme y actuar de cierta manera"explicaba en una entrevista con BoredPanda.

"Con el apoyo de mi familia, me inscribí en una escuela de maquillaje local llamada Blanche Macdonald Center aquí en Vancouver. Fue aquí donde me enamoré del maquillaje y conocí a tantos amigos y mentores increíbles. Durante mi primer Halloween como estudiante de maquillaje, decidí probar una apariencia de ilusión que había visto en línea. Era una simple cara agrietada y después de publicarla en Instagram, recibí muchos comentarios positivos. Esto me animó a explorar más el género de ilusión y he estado haciéndolo desde entonces ".

"Siento que las posibilidades son infinitas con este tipo de arte y, finalmente, mi estilo evolucionó en la pintura más que en mi cara. Desde entonces, también he pintado en mis brazos, dedos, piernas, pies y cuerpo. ¡Incluso he pintado en un vientre embarazado! "añadía.

"Debido a que mi viaje para convertirme en una maquilladora profesional no es convencional, espero que mi historia inspire a las personas a perseguir sus pasiones sin importar dónde se encuentren en sus vidas. Soy prueba de que para hacer una carrera como artista, no necesita una educación artística formal y no necesita graduarse de una costosa escuela de arte para niños prodigios. ¡Cualquiera puede aprender y desarrollar su oficio en cualquier etapa de su vida, siempre y cuando tengan pasión e impulso!" afirmaba la maquilladora.

