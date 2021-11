Una tiktoker asegura que su novio ciego es perfecto porqué nunca mira a otras chicas

Más información Una caótica carrera de más de 50 corgis se vuelve viral en TikTok

Una mujer se ha vuelto viral después de decir que su novio ciego es "perfecto" para ella porqué "no mira a otras chicas" y nunca tiene que peinarse.

Niya Esperanza, @niyaesperanza, ha estado con su novio, Jake, durante años y la pareja está muy feliz juntos, tanto que la estrella de TikTok decidió subir un video sobre su pareja.

Niya dijo que como Jake es ciego, no necesita vestirse elegante ni preocuparse por su apariencia en absoluto, y agregó que por lo general ella mantiene su cabello en un moño desordenado todo el día porque el no puede verla.

Niya enumeró cinco razones por las que su pareja era perfecta para ella, y el vídeo en TikTok se ha vuelto viral acumulando tres millones de reproducciones.

En el video, ella dijo: "Número uno, él nunca mira a otras chicas. Esto es algo que quieres en tu relación, solo busca a alguien que no pueda ver".

"Número dos, no importa cómo luzco, específicamente no tengo que peinarme".

"No tengo que esconder sus regalos porque si no le digo que están ahí, no irá a buscarlos".

"Número cuatro, a menos que se lo diga, no sabe que lo estoy grabando, lo cual es excelente para el contenido de TikTok con fines de creación"

"Y número cinco, no puede conducir, por lo que realmente elimina el tipico acompañante que siempre te dice como conducir".

Pero además Niya va un paso más allá y en otro vídeo asegura que ve la ceguera de su novio como "una bendición".

Ella dijo: "Ha tenido tantas cosas increíbles como resultado de que se quedó completamente ciego. No sucedería si no hubiera perdido la vista; no me habría conocido, no habría tenido su perro guía..."

"Probablemente no hubiera jugado al fútbol en la USC. La discapacidad puede verse como algo difícil, absolutamente se puede usar en la vida de las personas como una bendición, para bendecir a otras personas o para bendecir la vida de esa persona", sentenció Niya.

