'The Cebrit': el drama viral de un padre por encontrar el peluche perdido de su hija

Iván Repila (@IvanRepila) es el protagonista del primer hilo viral del 2021 en Twitter. Este padrazo se las ha visto y se las ha deseado para encontrar a 'The Cebrit', el peluche favorito de su hija, indispensable para que duerma tranquila.

No se trata de un peluche especialmente bonito ni llamativo: en palabras del propio Repila, The Cebrit es "un muñequito sarnoso que no se puede lavar ni perder porque lo necesita para dormir".

La noche del 4 de enero, Iván Repila compartió un hilo en Twitter contando el caos que se generó en su casa al perderse The Cebrit. El hilo se ha vuelto viral por la intensa historia que cuenta, en la que puede verse reflejado casi cualquier padre:

Inmediatamente, la pareja se dividió para intentar distraer a la pequeña mientras removían hasta el último cajón de la casa para encontrar al esquivo peluche, sin apenas éxito. Incluso la suegra de Repila se vio implicada en este drama, cuando creyó haber entregado la cebrita por error al donar unos libros antiguos de la casa:

Cuando ya todo parecía perdido, no tuvieron más remedio que hablar con la pequeña para contarle la verdad. Por fortuna, la historia acabó con final feliz y la niña acabó satisfecha. Disfruta del hilo que triunfa en Twitter en el vídeo superior.

