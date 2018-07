Terminaron su relación y ella subió esta foto a twitter. La épica respuesta de él se volvió viral

Después de terminar una relación hay múltiples formas de llevarte con tu ex pareja. La mayoría decían hacer borrón y tirar todos los posibles recuerdos que te unan a esa persona, otras pueden seguir llevándose de forma cordial y otros aprovechan cualquier situación para vengarse. Pues bien, de la pareja de argentinos de la que hablamos forma parte del último grupo. Todo empezó cuando Ori, la chica, decidió compartir en sus redes sociales una imagen en la que salía abrazada junto a su ex Joaquín. A la foto le acompañaba la siguiente frase: "Todos borran las fotos con su ex del celular, pero yo te juro que no puedo borrar esto jajajajajaja". Te darás cuenta del motivo de la risa cuando te fijes en el reflejo del espejo.

Como era de esperar, Joaquín no se quedó de brazos cruzados y él tampoco había borrado las fotos graciosas de Ori, por lo que contraatacó de manera fulminante como puedes comprobar en el vídeo. ¿Qué opináis? ¿Hubierais actuado así?