Una mujer se lleva el susto de su vida cuando una serpiente se desliza entre sus piernas

Este es el momento aterrador en que una serpiente se acercó sigilosamente a una mujer que estaba sentada afuera de una tienda de ultramarinos en el norte de Tailandia.

Las imágenes de CCTV de una tienda en la provincia de Nakhon Sawan muestran a Waraphon Klisri, de 25 años, descansando en el suelo con un perro afuera de una tienda el 16 de abril.

No se dio cuenta de que una serpiente salvaje se deslizaba detrás de ella hasta que apareció entre sus piernas.

Waraphon saltó asustada cuando el reptil levantó la cabeza y se abalanzó sobre ella.

El personal de la tienda salió corriendo cuando escucharon a Waraphon gritar y revisaron la serpiente, que identificaron como una serpiente rata indochina que no es dañina para los humanos.

Waraphon dijo: "Nunca había tenido tanto susto en toda mi vida. Mi corazón estaba latiendo. No me gustan las serpientes, así que ver una entre mis piernas me dio miedo.

"Me alivia que no fuera una serpiente venenosa. Hubiera sido mucho peor si fuera una cobra", explicó la mujer. Los lugareños ahuyentaron a la serpiente que terminó desapareciendo ilesa en un campo cercano.

