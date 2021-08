Una superviviente del Holocausto se hace popular en TikTok a sus 97 años

Lily Ebert era una adolescente cuando llegó al campo de concentración de Auschwitz, uno de los más letales de la Segunda Guerra Mundial. Toda su familia fue asesinada durante esas semanas y su vida en Hungría, su país natal, se convirtió en un recuerdo.

Unas semanas más tarde un soldado estadounidense le regaló un pasaporte en el que se leía "Un comienzo para una nueva vida. Buena suerte y felicidad". Y eso fue lo que ocurrió, rehizo su vida desde cero en un país extranjero, y tuvo 10 hijos y 34 nietos.

Su bisnieto, Dov Forman, encontró el pasaporte que le cambió la vida y lo compartió en redes, causando gran sensación. Entonces a Forman se le ocurrió hacer una cuenta de Tik Tok junto a su bisabuela documentando sus vivencias como superviviente del Holocausto. La cuenta ha tenido un gran éxito hoy hoy ya supera el millón de seguidores.

Durante su estancia en Auschwitz, Lily se prometió a sí misma que si sobrevivía, contaría al mundo lo sucedido. Así ha sido, y lo sigue cumpliendo hoy día.

Como se ve en sus vídeos, Lily es una persona entrañable que, a sus 97 años no ha perdido las ganas de vivir y sigue haciendo frente a su pasado. Tal y como afirma en uno de sus vídeos respondiendo a un usuario que le pregunta si se le hace duro hablar de esa fatídica época, "por supuesto que es duro, pero si pude sobrevivir, puedo hablar de ello". En su cuenta se pueden ver fragmentos de entrevistas ya antiguas hablando del Exterminio. Y ella, orgullosa de sus raíces semitas, afirma que morirá siendo judía y que seguirá hablando de su experiencia: "El Holocausto no debe ser olvidado, hay que seguir enseñando y educando. Hay que seguir compartiendo historias de supervivientes para que no vuelva a repetirse". Incluso este septiembre saldrá a la venta un libro con sus memorias, Lily's promise (La promesa de Lily).

Su historia ha causado tal conmoción que algunos seguidores decidieron investigar sobre el soldado que le otorgó el pasaporte. Se llamaba Hyman Schulman, y desafortunadamente falleció en 2013. La familia de Lily, tras conocer la noticia, se interesó por su legado y encontraron sus vivencias en la guerra, que quedaron escritas en las cartas que mandaba a su esposa, además de otros escritos que los familiares del soldado se ocupó de recopilar.

Superviviente nata, también ha superado recientemente la COVID-19. Y aún le queda mucho que contar.

