Su vecino le escribió quejándose de que la música estaba alta y la respuesta que le da es épica

Más información 66 impactantes vídeos médicos y de granos

Todos hemos tenido algún vecino molesto que hace más ruido que otros y también algún vecino cascarrabias que se queja por todo. Normalmente las disputas entre vecinos se quedan dentro de la comunidad o la urbanización pero con las redes sociales todo puede pasar y todo puede volverse viral.

Recientemente el usuario de Twitter @FrancoMozotegui ha compartido la increíble conversación que tuvo con un vecino y que fue escalando de tono muy rapidamente.

El tuitero ha compartido en Twitter un pantallazo de la conversación por WhatsApp y se ha vuelto viral al acumular más de 200.000 'me gusta y 14.000 retuits en menos de un día.

Tod empieza cuando Diego, un vecino de Franco, le escribe un mensaje a las tres de la mañana, con un tono bastante cabreado, pidiendo que bajen la música y dejen de hacer ruido: "Yo también fui joven, pero son las 3.13 de la mañana y es un quilombo el edificio".

Inicialmente Franco decide no responder y Diego vuelve a la carga con amenazas e insultos: "Mañana te denuncio con la administración, son unos maleducados. No llamo a la Policía por no armar más quilombo. Pero el lunes te denuncio por HDP"

El problema es que no era Franco el que estaba haciendo ruido por lo que decide contraatacar con una respuesta demoledora que hace que la conversación se convierta en discusión. Pincha en el vídeo para ver la "amistosa conversación" completa entre estos dos vecinos argentinos.

VER MÁS: Le dice a su amiga que tiene coronavirus