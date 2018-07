Su novia no le dejó irse a un viaje de cumpleaños y sus colegas se lo llevaron de todos modos

Cuando los amigos de Kevin descubrieron que su novia no le dejaba irse de viaje con ellos inventaron una forma ingeniosa de que el también estuviera allí. Al darse cuenta de que Kevin no estaría con ellos pensaron una forma divertida de hacerle partícipe del viaje y a la vez vengarse de su novia que no le dejó ir. Recortaron un Kevin de cartón a tamaño real y se lo llevaron al viaje. El Kevin de cartón estuvo con ellos todo el rato, en tiendas, restaurantes y de noche en la discoteca. A la vuelta del viaje decidieron subir las imágenes a imgur desde donde se hicieron virales. No sabemos qué pensaría Kevin y, sobretodo su novia, al verlas pero a nosotros nos han sacado una buena sonrisa.

