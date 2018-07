Su novia le dio a elegir entre ella y su perra y él publicó este genial mensaje de adopción

Un hombre de Roanoke, Estados Unidos, tuvo que tomar la decisión más importante de su vida después de pedirle a su novia que se fueran a vivir juntos. Desgraciadamente a ella no le gustaba Molly, la perrita de su novio y para poder vivir juntos le exigió que le buscara un nuevo hogar a la pequeña Beagle. El hizo lo que su novia le pedía y publicó este genial mensaje de adopción en Craiglist que obviamente se ha vuelto viral.

"A mi novia no le grada mi beagle Molly. Así que tengo que buscarle un nuevo hogar. Ella es de raza pura, la tengo desde hace cuatro años y proviene de un barrio ostentoso. Le encanta jugar. No está del todo adiestrada. Su largo pelo requiere algunos gastos considerables en mantenimiento, también con las uñas, pero ella adora cuando terminan el trabajo. Toda la noche se queda despierta ladrando, pero duerme cuando trabajo. Solo come de lo mejor, la comida más cara. Nunca saldrá a saludarte a la puerta después de un largo día de trabajo y mucho menos te dará su amor incondicional cuando estés decaído. No muerde, pero puede ser el mismo infierno. Entonces… ¿a alguien le interesa mi malvada, egoísta e interesada novia de 30 años? ¡Puedes venir a buscarla! Mi perra y yo queremos reubicarla lo más pronto posible." Después de que el anuncio se volviera viral el joven añadió una actualización hace unos días explicando el desenlace con su novia. "Lo siento, pero ella ha sido reubicada con sus criadores originales (sus padres), que la han acogido de vuelta a casa. Molly y yo estamos buscando una nueva".