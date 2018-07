Sergio Ramos va a entrenar en un 600 y las redes se inundan de memes

Sergio Ramos volvió a dejar a todos boquiabiertos al presentarse en Valdebebas a bordo de un 600 con sus iniciales (SR4) y haciendo gala de un nuevo look. El vehículo es un regalo por su cumpleaños: "Los clásicos nunca mueren. Regalos de cumple que se adelantan", publicó Ramos en sus redes sociales.

