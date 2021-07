¿Será capaz de llevar 31 platos a la vez? El camarero más habilidoso del mundo

El trabajador del restaurante 'Old Man and The Sea' se ha viralizado por ser capaz de llevar un total de 31 platos de comida a la vez. Mohammad, el protagonista del vídeo, a parte de tener una habilidad espectacular, también posee una increíble fuerza puesto que cada ración de comida pesa alrededor de dos kilos.

El empleado comienza a cargar toda una vajilla entera repleta de comida sobre sus brazos ante el estupor y las risas de incredulidad de sus compañeros de cocina. En una brutal labor de ingeniería, Mohammad es capaz de ir encajando los platos hasta crear una torre que prácticamente le llega a la altura de la cabeza.

Con algo más de 60 kilos sobre sus brazos, el camarero dejó la cocina atrás y se adentró en el salón dispuesto a repartir la comida a sus comensales. Allí le esperaban una decena de personas con el móvil preparado para grabar la insólita imagen.

Teniendo un empleado con la maña, el arte y la fuerza de Mohammad, no hacen falta muchos más, ya que, tal y como ha demostrado, es capaz de servir a todos los invitados de una gran fiesta él solo. Además, si es capaz de cargar con todos esos platos llenos de comida, para recogerlos (que pesarán menos) debe haberle resultado más fácil aun.

