Los acertijos lógicos son pasatiempos o juegos que consisten en hallar la solución de un enigma o encontrar el sentido oculto de una frase usando la intuición y el razonamiento. No necesitas ser experto en ninguna materia para poder responderlos correctamente pero tienes que pensar bien tu respuesta.

Nosotros hemos recopilado en estas noticia 40 acertijos que ponen a prueba tu inteligencia y son aparentemente sencillos.

1. Cuatro hermanas están ocupadas hoy. La primera lee, la segunda juega al ajedrez, la tercera mira televisión ¿Qué hace la cuarta?

2. Atraviesa ciudades y campos, pero nunca se mueve de lugar ¿Qué es?

3. Dos amigos juegan cinco partidos de ajedrez. Cada uno gana tres ¿Cómo puede ser?

4. Trata de nombrar cinco días seguidos, sin decir números ni días de la semana.

5. En un estanque hay diez peces. Cinco murieron y cinco se ahogaron. ¿Cuántos quedan?

6. A mi amigo se le cayó el móvil en una taza llena de café, pero no se mojó ¿Por qué?

7. ¿Cuál es el mes del año en el que la gente duerme menos?

8. ¿Qué es lo que la naturaleza nos regala dos veces pero la tercera vez tenemos que comprarlo?

9. Un niño pagó once euros por un envase con tapa. El envase cuesta diez euros más que la tapa. ¿Cuánto cuesta la tapa?

10. En la habitación hay cuatro rincones. En cada uno de ellos se ubica un gato, enfrente de cada gato hay otros tres gatos. ¿Cuántos gatos están en el cuarto?

11. Siempre está frente a nosotros pero no lo podemos ver. ¿Qué es?

12. ¿Qué edificio tiene más historias que los demás?

13. ¿Qué puedes levantar del suelo fácilmente pero es difícil arrojarlo lejos?

14. ¿Cuáles son las dos cosas imposibles de comer en el desayuno?

15. ¿Quién salta más alto que los edificios?

16. ¿Qué neumático no gira a la izquierda?

17. ¿Qué puedes encontrar una vez en un minuto, dos veces en un momento y ninguna vez en cien años?

18. No es un ser vivo, pero tiene cinco dedos ¿Qué es?

19. ¿Qué término en un diccionario se escribe incorrecto?

20. Un camión se dirigía a un pueblo, en el camino se encontró con cuatro vehículos más. ¿Cuántos vehículos se dirigían al pueblo?

21. Lastimamos sin movernos, envenenamos sin tocar. Podemos dar la razón y engañar. Nunca nos juzgan por el tamaño. ¿Quiénes somos?

22. ¿Quién puede hacer muchos movimientos estando sentado?

23. Aliméntame y viviré, dame agua y moriré ¿Quién soy?

24. En un desayuno hay tres huevos. En la mesa se encuentran un doctor, su hija, un abogado y su mujer. Todos acaban comiendo un huevo ¿Cómo lo hacen?

25. Una noche lluviosa un chico aparece muerto en su habitación. El ama de llaves estaba barriendo, el mayordomo limpiando y el jardinero regando. ¿Quién es el asesino?

26. ¿Cómo puedes cocinar arroz en un segundo?

27. Hay tres puertas: en la 1ª tienes un grupo de ninjas listos para matarte, en la 2ª un león que lleva 3 meses sin comer y en la 3ª fuego ¿Cuál eliges?

28. ¿Qué se necesita para abrir cualquier puerta?

29. ¿Qué es completamente tuyo, pero solo lo usan los demás?

30. ¿Qué se moja mientras seca?

31. Cuanto más le quitas, más grande se vuelve. ¿Qué es?

32. Siempre estoy entre la tierra y el cielo, suelo estar a distancia y si intentas acercarte me alejaré.

33. Iban caminando: el esposo y la mujer, el hermano y la hermana, el cuñado y el yerno. ¿Cuántas personas eran?

34. Sin luz no existo, pero si me mira me muero. ¿Quién soy?

35. Cada noche me asignan una tarea para la mañana siguiente y aunque la cumplo siempre me regañan. ¿Quién soy?

36. ¿Qué es negro cuando lo compras, rojo cuando lo usas y gris cuando lo tiras?

37. Muchos lo han oído, pero nadie lo ha visto jamás, y no hablará hasta que se le hable. ¿Qué es?

38. En el campo me crié cubierta de verdes lazos y la que llora por mí es la que me hace pedazos.

39. Tiene dientes y no come, tiene cabeza y no es humano. ¿Quién es?

40. Si me nombras desaparezco, ¿Quién soy?

