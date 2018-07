Se puso la ropa XL de su novia para criticar lo absurdas que son las tallas para mujeres

Benjamin Ashton Cooper está arrasando en Facebook. Recientemente estaba ayudando a su Nicki Louloudis a ordenar su armario cuando se dió cuenta que ella estaba tirando mucha ropa con etiqueta XL. Al ver la talla de esas prendas quedó sorprendido y cabreado a partes iguales por lo que decidió hacer lo siguiente. Se probó la ropa de su novia se sacó unas fotografías con ella puesta y las compartió en Facebook para demostrar que las tallas para mujeres no se ajustan para nada a la realidad.

"Estaba ayudando a mi novia a limpiar su armario (literalmente, cállense), y me di cuenta que mucha ropa que estaba tirando era de talla XL. Eso no me pareció correcto y ahora explico por qué: Me quedan perfectas. Y no lo digo para ser tonto o irónico, sino que me cabrea. No soy un hombre grande, y lo más importante, una mujer de mi talla no es una mujer de talla extra grande. Esta porquería es la razón de por lo qué tenemos niñas de 8 años con trastornos alimenticios. Esta mierda es por lo qué los hombres le gritan "gorda maldita" a chicas preciosas con curvas en la calle. Esto es por lo qué los hombres que piensan que el sexismo es un "mito" perpetuado por mujeres liberales, están llenos de mierda". La historia ha sido compartida en Facebook por más de 300.000 personas y ha provocado un encendido debate con cientes de comentarios, la mayoría apoyando el punto de vista de Cooper y criticando el sexismo presente en la ropa para mujeres ¿Tú que opinas?