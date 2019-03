Se aprovecha de las muestras gratuitas de Amazon y el asunto se le va de las manos

Navegar por Amazon siempre es una buena opción. Hay mucho donde elegir y dan ganas de pedir todo lo que encuentras por la web, sea una tontería o no. Esto le pasó a RowdyMcMenace, una mujer que acabó descubriendo la mejor alternativa que ofrece Amazon: pedir muestras gratuitas para que compruebes su calidad y después lo compres con total seguridad. Esta mujer navegó por la sección y descubrió las alfombras y el amplio abanico de muestrario que tenían.

Rowdy pensó que sería buena idea pedir unas cuantas muestras y hacerles a sus gatos una alfombra de diferentes texturas para que la arañasen en lugar de su sofá. "El primer paquete llegó y era una buena cantidad, pero me di cuenta de que todas las texturas no eran buenas, así que pedí más", explica Rowdy en Imgur. A partir de ese momento, a Rowdy se le fue de las manos, tal y como cuenta en sus redes. "¡Juro que no me había dado cuenta de que había pedido tantos y pensé que todos iban a ser pequeños!".

Gato con muestras gratis de Amazon | RowdyMcMenace - Imgur

Los paquetes iban llegando y el repartidor empezó a mirar con odio a la mujer. Las muestras eran mucho más grandes que las primeras por lo que empezaron a acumularse. "Cuando me di cuenta de que ya no eran pequeños, entré en pánico y mi novio intervino para intentar devolverlos todos. Los gatos estaban muy contentos, pero yo reía de forma histérica por los nervios de que mi futuro esposo pensara que era una psicópata y me dejara", explica Rowdy.

Muestras gratis de alfombras de Amazon | RowdyMcMenace - Imgur

La alfombra hecha de parches acabó siendo mucho más grande de lo que pensaba en un principio, pero su gato estaba encantado con su nuevo trono. "No me arrepiento de nada", confiesa la mujer. El resultado final es sorprendente y hemos recogido las imágenes en este vídeo.