Twitter está lleno de gente única, interesante y que merece mucho la pena seguir, el truco está en rodearte de los que valen y no de los trolls, amargados y demás.

Uno de los tuiteros más originales y diferentes que existen es @evocador. Este andaluz es un pozo de cultura, arte y sabiduría interminables que se hizo famoso en Twitter por su santoral.

El santoral es el conjunto de las personas veneradas en la Iglesia católica como santos o beatos en una fecha del calendario determinada. Actualmente, la Iglesia católica continúa la costumbre paleocristiana de conmemorar el aniversario de la muerte de los mártires. Debido a la canonización de personas a lo largo de los siglos, todos los días del año conmemoran al menos un santo y algunos más.

Se dedicó todo 2014 a poner un tuit diario con el Santo que tocaba en cada fecha y también repitió la jugada en 2015 y 2016. Hablando con él me cuenta que la idea se le ocurrió como homenaje a su hermano. "Lo de cómo se me ocurrió el santoral viene en aquella historia que escribí en mi blog en homenaje a la memoria de mi hermano. A él le mola ese rollo, y quería comprarse un libro que nunca encontró ("El Santoral" de Luís Carandell) Y yo lo encontré una vez él ya había muerto".

Evocador explica que "las historias las sacaba de mi cabeza. Solía leer cada día el breve resumen de la historia del Santo en concreto, y tratar de fusionar las ideas de su vida en relación con las obras de arte en las que eran representados con sus atributos".

"Una especie de recreación de una realidad paralela a través de la representación artística, no sé si me explico. Inventarme movidas sobre la vida del santo a raíz de lo que veo en los cuadros", sentencia.

De todos los santos que existen le he preguntado por su favorito y me asegura que "mi santo favorito creo que es San José de Cupertino, un santo que tenía la capacidad de levitar, pero era incapaz de controlar algo y salía a volar aleatoriamente aunque él no quisiera. Es el patrón de los pilotos de avión y astronautas".

