¿El mejor vendedor de la ONCE de la historia?: El vídeo que está arrasando en Twitter por su inesperado final

Como nunca antes lo habías visto. De manera original y con mucho sentido del humor un vendedor de ONCE consigue vender sus cupones.

El hombre vestido de negro y de manera sutil, se acerca a dos jóvenes que estaban sentados en la terraza de un bar. Nadie se pensaba que el hombre era en realidad un vendedor de cupones. Ya enfrente de los jóvenes el hombre comienza a hablar.

"Buenas tardes, señores, ¿qué tal? ¿Todo correctamente por aquí, señores?", pregunta el vendedor.

"Sí, todo bien", responden los jóvenes a la pregunta del hombre. "Todo bien, ¿me conocen? ¿Saben quién soy yo?", pregunta otra vez el hombre. "No, no", contesta uno de los jóvenes. "¿No sabes quién soy yo?", insiste el vendedor. "No", vuelven a responderle.

El hombre ante la negación de los chicos responde: "Soy Nero... El Cupo-Nero". Una respuesta que acompaña sacando de su chaleco dos tiras de cupones de Lotería.

Pero la conversación no finaliza aquí. El hombre quiere asegurarse que ambos dos saben quien es. Por esta razón y ante la sorpresa de los allí presentes, el vendedor les avisa: "Mírenme la mano izquierda".Y con un gesto rápido y seco, saca su datáfono verde de la ONCE.

El vídeo fue grabado y subido a las redes sociales por un usuario de Twitter. El hombre se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales. El vídeo cuenta ya con más de 88.000 reproducciones.