Revienta Twitter al usar la icónica imágen de una paella cayéndose para representar la situación actual de España

En 2019 una imagen de una paella reventó twitter. No era una paella extraña, con chorizo, guisantes o alguna aberración por el estilo. Simplemente era una paella perfecta que acabo en el suelo en una foto que capturó perfectamente el desastre.

La imagen tomada en Villar del Arzobispo (Valencia) y subida a twitter con el título "La pasión de doña Charito, óleo sobre lienzo".

En su momento esta foto generó infinidad de memes, montajes graciosos y comentarios sobre esta grandiosa imagen.

Varios meses después los protagonistas volvieron a reunirse para repetir la foto esta vez consiguiendo que la paella no se callerá. Juan José Zanon, que aparece en el meme al lado izquierdo de la paellera, fue quien compartió la repetición de esta icónica imágen en Twitter volviendo a hacerla viral.

Un año después, en mitad de la pandemia, la foto de la paella volvía a hacerse viral de la mano del tuitero @mozoyefimovich quién uso el meme para resumir la actual situación del coronavirus que estamos viviendo en España.

En pocas horas la imagen acumulaba 40.000 me gusta, 10.000 retuits y estaba empezando a ser compartida por mucha gente en WhatsApp e Instagram. Ante el revuelo el creador aseguro que "Es un meme, ya está. No critico al gobierno, no cargo todo sobre el sector turístico, no eximo a la población... nada. Es una broma, no le déis tantas vueltas.

Pincha en el vídeo para ver este genial meme.

VER MÁS: Frank Covid