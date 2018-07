Resumimos los Juegos Olímpicos de Rio 2016 en 20 noticias virales

¿Agua de la piscina verde? ¿Sexo? ¿Matrimonio? ¡Si! Así es. Puede parecer irreal, pero todos estos acontecimientos se han dado en un mismo lugar, los Juegos Olímpicos. Y es que en Río este año no solo ha existido la competición. Los atletas nos han regalado millones de anécdotas que os queremos mostrar. Aquí va una recopilación con algunas de las más virales para que podáis revivirlas. Día 0 (5 de agosto)¡Así arrancaron los juegos! El taekwondista Pita Taufatofua, se convirtió en trending topic en tan solo unos minutos. Su torso al descubierto lleno de aceite, su mirada, su sonrisa...provocaron una revolución de hormonas entre las féminas. Liopardo | Liopardo Día 1 (6 de agosto)Samir Ait Said, es un gimnasta francés que sufrió una de las peores lesiones de estos juegos. Said cayó al suelo durante el salto y sus piernas se doblaron por completo. Concretamente fue la izquierda la que sufrió una fractura más que evidente. Liopardo | Liopardo Día 2 (7 de agosto)Viral no, lo siguiente. A pesar de ser una espectadora de lujo, esta socorrista parecía no estar pasándoselo muy bien durante los ejercicios de natación. Liopardo | Liopardo El partido de voleibol femenino disputado entre egipcias y alemanas provocó un gran revuelo. A pesar de que las alemanas quedaron como vencedoras, las grandes protagonistas fueron las egipcias. Debido a la vestimenta de cada equipo, se creó un gran contraste en la pista. Liopardo | Liopardo La estadounidense Katie Ledecky asombró al mundo entero al superarse a sí misma y romper de nuevo el récord mundial en los 800 libres. Tan solo 71 centésimas la separaron de su anterior marca ¡Menuda campeona!

Día 4 (9 de agosto)De un perfecto color azul a un verde horrible. Esto es lo que le paso al agua de una de las piscinas olímpicas en mitad de la competición. Un extraño suceso al que todavía le siguen dando vueltas ¿Falta de productos químicos? ¿Shrek se bañó en ella? ¿Había un detector de pis? A saber... Día 5 (10 de agosto)Este esgrimista francés dejó con la boca abierta a todo el mundo. Y es que en mitad del combate se le cayó el móvil del bolsillo. ¿Estaría esperando una llamada importante? o ¿Estaba incubando un huevo de Pokémon Go?Día 7 (12 de agosto)No todo ha sido cosa de músculo en estos juegos. La levantadora de pesas española Lidia Valentín ha acabado con el estereotipo que tienen las femeninas en su categoría al hacer este gesto. ¿Rudas? ¡No! A pesar de levantar 116 kilos, son mujeres sensibles y amorosas. Día 8 (13 de agosto)Los protagonistas de esta historia son Ingrid de Oliveira y Pedro Gonçalves. Al parecer la noche antes de la competición Ingrid discutió con su compañera de salto y de habitación, Giovanna Pedrosa, porque quería tener sexo con el canoísta en su cuarto. Por lo visto finalmente mantuvieron relaciones, pero al día siguiente su compañera ni le dirigía la palabra. La consecuencia fue un resultado muy bajo en el ejercicio y la decisión de no volver a competir juntas. Día 10 (15 de agosto)Usain Bolt se ha convertido en un fenómeno fan no solo por su velocidad, también por su gracioso gesto mientras disputaba esta carrera. No se trata de una carrera cualquiera, sino una de las que durante estos juegos le han llevado a conseguir el oro. Millones de memes han invadido las redes con su sonrisa. Fu Yuanhui, una nadadora china, rompe con uno de los temas tabús de su país: la menstruación. Y es que tras la prueba femenina de relevos, Fu concedió una entrevista donde aseguró que podría haberlo mucho mejor de no tener la regla. No lo puso como excusa, pero la cuestión ha causado un gran revuelo en la sociedad china. Esta saltadora china ganó la plata en trampolín 3 metros, pero no solo eso. Su novio le hizo una visita al podio y le pidió matrimonio . Tras escuchar las palabras de su chico, y ver como se arrodillaba en el suelo, Zi, muy emocionada le dio el "sí, quiero" Ri Se-Gwang, así se llama el gimnasta norcoreano que se ha ganado el oro, pero también el título del medallista más triste de la historia de los Juegos Olímpicos. Ganó el oro en salto y no fue capaz de mostrar ni un signo de alegría. Día 11 (16 de agosto)El Hiroki Ogita ve truncado su sueño de subir al podium estos Juegos Olímpicos, por derribar con su pene la barra olímpica. Un suceso que lo llevó directamente a la eliminación. Increíble, pero cierto. ¿Aún no lo has visto? ¡Mira, mira...!

Nikki Hamblin y Abbey D'Agostino fueron las últimas en llegar a la meta de los 5.000 metros, pero el Comité Olímpico Internacional las premió por este solidario gesto. Para sorpresa de todo el mundo, ambas fueron invitadas a pasar a la final por su gran deportividad. La fama que Simone Bile ha adquirido durante estos juegos es más que visible. Con su extraordinaria participación se he llevado a casa 5 medallas, 4 de ellas oro. Este es el motivo que ha sacado a relucir un vídeo de los juegos de 2014 y que ya es viral. En el, Biles huye de una abeja en mitad de la entrega de medallas. Es muy gracioso ¡No te lo pierdas!

El parecido de uno de los participantes de tiro con arco al famoso actor causó un un gran revuelo por las redes sociales. Se trataba de Brady Ellison, quien recientemente a conseguido conquistar la plata con dos de sus compañeros. Se parecen... ¿No lo crees? Día 14 (19 de agosto)Danell Leyva ha sido uno de los últimos protagonistas de estas olimpiadas. El motivo se debe al sensual baile, con torso al descubierto incluido, que realizó tras conseguir dos medallas de plata en su disciplina. El chico se desmelenó dejándonos con estas imágenes que pueden provocar sudores a muchas de vosotras.

Día 16 (21 de agosto)Carlos Coloma, ciclista de Mountain Bike, tras pasar la meta y conocer que se colgaría el bronce lo celebró de una manera muy divertida. ¿La mejor celebración de medalla de la historia? Por las redes ya le adjudican esta otra medalla. ¡Mira!

