¿Recuerdas al bebé del pelazo? Ha cambiado radicalmente de look y sigue siendo el jefe

Hace unos meses os contamos la historia del bebé inglés Junior Cox-Noon , nacido en Brighton, que con apenas 9 semanas de vida se convirtió en un fenómeno viral debido a su pelazo. Liopardo | Liopardo Hoy, con casi siete meses ha cambiado radicalmente de look pero sigue enamorando a todos. Liopardo | Liopardo Cuando saltó a fama, su madre, que es estilista, confesó que lo peinaba todos los días. Luego de su rutina de baño diaria le seca el cabello con el secador. "Me gusta que luzca arreglado", comentó. El poder hipnotizante de la melena de Junior es tal que su madre tarda más del doble del tiempo cuando sale de su casa porque todos la paran para apreciar al pequeño. "Ir al supermercado me lleva dos horas, todos me preguntan", agregó Chelsea.