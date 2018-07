Reaparece la protagonista de 'Ermahgerd', el meme más feo, y su verdadero aspecto está dejando boquiabiertos a todos

Liopardo | Liopardo

Se hizo una foto cuando tenía 12 años y llevaba aparato en la que no salía especialmente bien. Lo que no sabía es que años después se convertiría en meme. Algún conocido suyo subió la foto a reddit con el nombre de ‘Ermahgerd’ en 2012 y se volvió viral. ‘Ermahgerd’ es ‘Oh My God’ si llevaras aparato y lo estuvieras pronunciando mal. La protagonista de este meme es una enfermera de Phoenix de 29 años llamada Maggie Goldenberger. La gente está flipando con su verdadero aspecto que nada tiene que ver con esa foto nada favorecedora. Reaparece la protagonista del meme más viralizado y es así de guapa