La cadena catalana TV3 ha difundido un vídeo en el que aparece el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en su despacho. Un miembro de su equipo llama a la puerta para decirle que se ha intentado contactar por teléfono con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez pero no ha habido suerte.

Las imágenes muestran cómo informan a Torra de que Sánchez no quiere ponerse al teléfono porque "dicen tener cosas más importantes", a lo que el presidente de la Generalitat contesta: "¿Que no se puede poner? Es increíble". "¡Qué cojones! En días así y no se ponen al teléfono", exclama un enfadado Quim Torra desde su despacho.

Las imágenes se han vuelto virales desatando una oleada de divertidos memes. Algunos comparaban la escena con la serie The Office que ha llegado a ser Trending Topic.

La escena claramente tiene más gracia si le ponemos unas risas enlatadas.

La mayoría han usado varias imágenes del vídeo para llevarlas a escenas cotidianas de la vida real y estos han sido los resultados.