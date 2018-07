¿Qué ves en esta foto? Muchos tardan en descubrir que es lo que realmente pasa

La moda de las imágenes con doble sentido, las ilusiones ópticas y los juegos visuales parece no tener fin en Internet. Muchas personas tienen que mirar dos veces y detenidamente la foto de esta noticia hasta que logran descifrar lo que en realidad está sucediendo: Un amoroso padre se inclina para besar a su bebé en la mejilla, mientras su madre le sujetas las piernas.Aunque puede costar un poco verlo, lo cierto es que no se trata más que de una tierna imagen de unos padres con su hijo Sin embargo, el ángulo de la fotografía, la postura adoptada por el padre, las sombras y un conjunto de todo ello dan dado lugar a que algunos usuarios hayan estado debatiendo sobre si lo que ven son dos cabezas siamesas, una oreja descomunal, una patata gigante o hay quien hasta ha visto un trasero. Como no todo este debate surgió en los mentideros de imgur y reddit principales webs de noticias y fotos virales en Estados Unidos. Fue posteriormente donde saltó a twitter y llegó hasta nosotros. FUENTE: Europa Press