Las peleas de patio de colegio entre distintas generaciones se hacen más visibles en redes sociales. Gente mayor echándole la culpa de cosas a los adolescentes y adolescentes quejándose del mundo que la gente mayor les ha dejado.

Recientemente se han vuelto virales en Internet distintas expresiones como 'Sco pa tu manaa', [[LINK:INTERNO|||Video|||5dc017c07ed1a89f4905563e|||‘Bomboclaat']] y más recientemente 'Ok Bommer'.

La expresión se hizo popular primero en Tik Tok, la red social más usada por adolescentes y después a dado el salto a Twitter, Instagram e Internet en general.

En la web Know Your Meme aseguran lleva dando vueltas por Twitter desde 2018. Ok Boomer hace referencia a la generación del Baby Boom, nacidos entre 1946 y 1964. Es una expresión usada en redes sociales por los millenials o la generación Z para responder a personas mayores.

Esto es lo que dice la RAE al respecto de la expresión.

Básicamente se usa para callar o contestar a alguien mayor cuya opinión está anticuada, desfasada o que está criticando a los jóvenes.