¿Por qué si pides tostadas con mermelada en cualquier bar sólo tienen de fresa y de melocotón?

En España fabricamos y consumimos todo tipo de mermeladas. Algunos de los principales sabores que me vienen a la mente son frambuesa, moras, ciruelas, melocotón, albaricoque, naranja, fresas y hasta tomate o pimientos.

El caso es que, por lo menos en Madrid, si vas a desayunar a una cafetería, bar o restaurante y pides una tostada con mantequilla y mermelada en casi el 100% sólo tienen de melocotón o fresa.

Además si no especificas cuál de los dos sabores quieres la mayoría de las veces te traerán por defecto la de melocotón.

Esto es algo que siempre me ha fascinado y para lo que nunca he encontrado una explicación lógica. Voy al supermercado y veo que las principales marcas tienen una gran variedad de sabores y tipos de mermeladas y confituras pero en cambio en mi cafetería del barrio sólo tienen melocotón o fresa.

¿Por qué solo tienen mermelada de fresa y melocotón?

Para intentar encontrar una respuesta recurrí a Twitter dónde lancé la siguiente pregunta.

La gente de Hero España fueron muy amables a la hora de contestar a mi pregunta: "Hola, Juan. Te respondemos a tu tuit. Elaboramos confituras y mermeladas de diferentes variedades, también en formato porciones, aunque las que más nos solicitan en hoteles, bares y restaurantes son fresa y melocotón :) ¡Un saludo!".

¿Por qué siempre te sirven la de melocotón?

Pero su respuesta no despejaba mis dudas ya que sólo dicen que fresa y melocotón son las más solicitadas por parte de la hostelería. Mi siguiente paso fue preguntar de nuevo en Twitter a gente que trabaja en restauración.

En una conversación con la tuitera @menchubasquero, directora de un hotel, aclaré finalmente varias de mis dudas. "La de ciruela no la pide casi nadie y al final se te caduca", me explica @Menchubasquero que añadé "Se asume que la que más gusta es la de fresa y si no dices nada, se te endosa melocotón para darle salida también".

"Ya te digo que creo que es un tema de no acabar tirándola. Al final se ofrece lo que se demanda. Yo además de fresa y melocotón tengo ciruela pero casi nadie la pide", sentencia.

Hay muchos más tipos de mermelada

Los clientes estamos acostumbrados a encontrarnos desde siempre en las cafeterías mermeladas de fresa y melocotón por lo que son las que acabamos pidiendo sin pararnos a pensar que puedan tener otros sabores.

Al final las cafeterías terminan teniendo, en muchos casos, sólo mermelada de fresa y melocotón porque son la que más le pide la gente y porque son la que tradicionalmente se sirven desde hace décadas.

Y por ultimo la industria, aunque tiene muchos otros sabores de mermelada y también producen porciones de otros sabores terminan haciendo más de fresa y melocotón porque son las que más les demandan desde el sector hostelero.

Yo siento que si entrase en una cafetería a desayunar y supiese que tienen mermelada de frambuesas, de albaricoque, de moras o de limón no dudaría en pedir esa con los ojos cerrados. Me encantan la fresa y el melocotón pero estoy cansado de encontrarme siempre con las mismas.

