¿Qué grita Taylor Swift en este videoclip? Prepárate para que te explote la cabeza

¿Conoces el viral de 'Laurel' y 'Yanny'? Si no tienes ni idea de que te estoy hablando dale al play en este vídeo y prepárate para sorprenderte.

A raíz de este audio viral mucha gente se está dedicando a compartir audios similares que generan dudas. El más loco de todos es este de Taylor Swift que ya han retuiteado más de 30.000 personas.

Anna nos pone un trozo del videoclip de "Look What You Made Me Do" en el que Taylor Swift claramente grita "Get Out Of My House", o curioso es que si lo escuchas otra vez puede parecer que dice "quiero una polla".