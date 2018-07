¿Qué Chenoa serías según el día de la semana?

Chenoa nos representa. Siempre. Porque somos humanos, lloramos, reímos, los lunes nos pasan factura y los domingos queremos llorar fuerte sintiéndonos como una 'absurda cenicienta' pensando que la próxima semana 'todo irá bien'. Guiño, guiño. Liopardo | Liopardo El fin de semana te dejó fatal. Quieres sacar uñas, dientes-dientes y todo te parece fatal hasta que te tomas el segundo café de la mañana y subes a Instagram tu #fotoascensor y alcanza los 100 likes por minuto. Así mejor. Liopardo | Liopardo Si el lunes fue horrible, el martes es trágico. 'Ayúdame a olvidarme de ti', maldito martes. (No pienso decir eso de ni te cases ni te embarques, porque no) Liopardo | Liopardo Nos adentramos en el ecuador de la semana y ya todo nos empieza a parecer más maravilloso de la cuenta. Hasta ese chico que pasa desapercibido en la oficina te parece guapo. Vale, no. Sólo de lejos. Liopardo | Liopardo Te has despertado con el 'alma en pie'. Y lo sabes. Y además... ¡'Hoy sale el sol'! Liopardo | Liopardo 'Sueña, con un mañana, un finde nuevo debe llegaaaaaaaar'. ¡Sí, sí, sí, el sábado ya está aquí! Y no hay nada más que añadir. ¡Piérdete preocupación! Un gif vale más que mil palabras. Liopardo | Liopardo *VEN ATRÉVETE, SEDÚCEME, SOY LO MEJOR QUE VA A PASARTE* (en bucle, en el coche, en la ducha, en la disco... YEAH!) Liopardo | Liopardo Ay, Domingo. Porque cuando tú vas, yo vengo. 'En tu cruz me clavaste' y ahora me toca resucitar. Y mañana es lunes otra vez #duele #nosabescuántoduele #dramOT Liopardo | Liopardo *BONUS TRACK* (Sí, la semana de Chenoa puede tener ocho días, OK?) Os dejamos este bonus track por si quieres llorar mientras saboreas tu helado de Häagen-Dazs favorito mientras ves 'Velvet' en Atresplayer.