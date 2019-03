¿Puedes resolver estos ingeniosos acertijos?

Vamos a poner a prueba tu inteligencia con una serie de acertijos que sólo las mentes más brillantes pueden resolver. En realidad algunos son difíciles y otros más sencillos pero todos suponen un pequeño reto. Descubre las respuestas dándole al play en el vídeo y reta a tus amigos a resolverlos.

1 ¿Qué ocupa el primer lugar en Panama y el tercero en España?

2 ¿Quién habla todos los idiomas del mundo?

3 "Tengo ciudades pero no gente. Tengo carreteras pero no asfalto. Tengo rios pero no agua. ¿Qué soy?"

4 Un conductor esta llendo por una carretera. Gira a la izquierda en dirección prohibida, se salta un semáforo en rojo y se cruza con un coche de policias pero no le dicen nada. ¿Por qué?

5 En la habitación hay 4 rincones. En cada uno de ellos se úbica un gato, enfrente de cada gato hay otros tres gatos. ¿Cuántos gatos hay en el cuarto?